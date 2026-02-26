Strage di Monreale: tre in pendenza di giudizio

Condividi

A quasi un anno dalla strage di Monreale, la Procura di Palermo ha depositato istanza di rinvio a giudizio per tre dei cinque inquisiti: i palermitani Salvatore Calvaruso, Mattias Conti e Samuel Acquisto, ai quali si contesta il reato di concorso in strage per la sparatoria del 27 aprile in via Benedetto D’Acquisto. Secondo la ricostruzione investigativa, Conti e Calvaruso avrebbero esploso oltre venti colpi di pistola in una strada affollata, uccidendo i monrealesi Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, e ferendo due persone. Rispondono anche di rissa, con l’aggravante dei futili motivi legati a una lite insorta per la guida pericolosa dei motorini dei palermitani, e di porto abusivo di arma da fuoco. La sparatoria sarebbe stata preceduta in particolare da un litigio tra Michele Acquisto e Andrea Miceli, che avrebbe innescato l’escalation di violenza.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)