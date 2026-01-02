Strage di Monreale: indagini concluse

Condividi

La Procura di Palermo ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini ai tre presunti responsabili della strage di Monreale, tre morti e due feriti, il 27 aprile del 2025. Si tratta di Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuel Acquisto, 18 anni, e Mattias Conti, 20 anni, tutti dello Zen. A sparare sarebbero stati Calvaruso e Conti. Invece Acquisto, senza premere il grilletto, avrebbe incitato i compagni a sparare e poi avrebbe guidato la Bmw Gs nera con cui il gruppo si è allontanato. A dieci chilometri da Palermo, a Monreale, in via Benedetto D’Acquisto, innanzi alla Caffetteria 365, a ridosso di piazza Duomo, all’1:30 della notte si è scatenata una rissa tra due gruppi di persone, uno di monrealesi e l’altro di palermitani provenienti dai quartieri Zen e Borgo Nuovo: calci, pugni, lancio di bottiglie, tavolini e sedie. E poi la sparatoria. Sono morti Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni, deceduti poco dopo essere stati trasportati agli ospedali Ingrassia e Civico a Palermo. Tre i feriti, di 16, 25 e 33 anni, di cui uno in gravi condizioni, poi morto anche lui, Andrea Miceli, il 25enne, cugino di Salvatore Turdo. Le vittime sono tutte di Monreale, incensurate. Sono stati sparati 18 colpi di pistola. A scatenare la rissa sarebbe stato un apprezzamento dei monrealesi sul modo di guidare il motorino dei palermitani, a velocità tra i tavoli. E nell’ambito di ciò che di provocatorio è accaduto prima della sparatoria, la Procura, in base ad un’informativa dei Carabinieri, ha iscritto sull’apposito registro un altro indagato, Michele Acquisto, 20 anni, cugino di Samuel e omonimo del fratello.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)