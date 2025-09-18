Strage Altavilla Milicia: Miriam Barreca sarà querelata

Condividi

Al processo per l’aberrante strage di Altavilla Milicia del febbraio 2024, il difensore di una degli imputati, Sabrina Fina, l’avvocato Franco Critelli Janfer, ha annunciato querela nei confronti di Miriam Barreca, la figlia di Giovanni Barreca, tutti sotto processo insieme al compagno di Sabrina Fina, Massimo Carandente, per avere cagionato, nel corso di un violento esorcismo, la morte di Antonella Salamone, moglie di Barreca, e i figli Kevin ed Emmanuel, di 16 e 5 anni. L’avvocato Critelli Janfer ha affermato in aula: “Sabrina Fina mi ha dato mandato per querelare Miriam Barreca perché ha dichiarato il falso. Sabrina Fina è innocente, e lo è anche Miriam, ma cerca di coprire il padre. Per questo ho avuto pieno mandato per presentare una querela contro la giovane. Vogliamo un confronto in aula con la ragazza”. Miriam Barreca, minorenne nel febbraio del 2024 e adesso maggiorenne, è stata già condannata a 12 anni e 8 mesi di carcere.