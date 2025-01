Strage Altavilla Milicia: la figlia di Barreca è capace di intendere e di volere

Condividi

La strage di Altavilla Milicia: è imputabile e capace di intendere e di volere la figlia di 17 anni di Giovanni Barreca, indagata dell’omicidio della madre Antonella Salamone, di Aragona, e dei fratelli Kevin ed Emanuel, vittime di un sanguinoso e raccapricciante esorcismo tra l’8 e il 10 febbraio del 2024. Al giudice per le udienze preliminari del tribunale per i minorenni, Nicola Aiello, è stato appena consegnato l’esito della perizia neuropsichiatrica disposta per valutare la capacità di intendere e di volere della 17enne. La requisitoria è in calendario il prossimo 6 marzo. Nel frattempo, come già pubblicato, sono stati rinviati a giudizio Giovanni Barreca e i due “santoni”, Massimo Carandente e Sabrina Fina.