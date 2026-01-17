Strage Altavilla Milicia: Barreca ancora riconosciuto incapace

Già diverse perizie psichiatriche, disposte dal Tribunale di Termini Imerese, hanno riconosciuto del tutto incapace di intendere e di volere Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, che, con la figlia minorenne e una coppia di amici, ha torturato e ucciso la moglie Antonella Salamone, originaria agrigentina, e i figli Kevin, 15 anni, ed Emanuel di 5. E’ stata una strage consumata al culmine di un folle rito di liberazione dal demonio confessata dall’uomo poche ore dopo i delitto. Ebbene adesso anche la criminologa Roberta Bruzzone e il ricercatore in Psichiatria dell’Università di Milano, Alberto Caputo, hanno relazionato confermando l’infermità mentale di Barreca.
Notizie correlate
-
Progetto Spartacus: Il CGA condanna la Regione. Risarcimento da 15mila euro ad una Agrigentina per un’esclusione illegittimaCondividi Visualizzazioni 171 Chiedere un requisito inesistente per escludere un candidato da un concorso non è...
-
Incidente a San Leone, 25enne finisce fuori strada: positiva all’alcol testCondividi Visualizzazioni 139 Una giovane di 25 anni, residente ad Agrigento, è rimasta coinvolta in un...
-
Iter Vitis aderisce al Distretto Turistico Valle dei TempliCondividi Visualizzazioni 316 Iter Vitis – Itinerario Culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa – entra a far...