Strade, ripristini e acqua H24: al via il secondo tempo dei lavori sulla rete idrica

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Sono iniziati in città i ripristini definitivi delle strade interessate dai lavori sulla rete idrica, fase conclusiva del primo lotto dell’intervento complessivo.

Il sindaco ha voluto precisare che si tratta di opere già programmate e appaltate prima dell’insediamento della nuova amministrazione, prendendo le distanze da qualsiasi rivendicazione di meriti politici.

I primi interventi interesseranno via Crispi, per poi proseguire in via Artemide, via Panoramica dei Templi, via La Malfa, via Scavo e via Manzoni. Successivamente il programma prevede lavori anche nella zona a valle di via Manzoni e nelle aree adiacenti a via Crispi e via Demetra.

Il calendario dei cantieri, però, si intreccia con la riapertura delle scuole, circostanza che rischia di aggravare inevitabilmente i problemi di traffico e di viabilità.

L’amministrazione invita pertanto gli automobilisti, soprattutto nelle ore di punta, a evitare ove possibile le arterie interessate dai lavori e a utilizzare percorsi alternativi.

L’obiettivo dichiarato resta quello di arrivare, una volta completati gli interventi, a un servizio idrico più efficiente e alla disponibilità dell’acqua H24.

Un traguardo atteso da anni dagli agrigentini, che adesso sono chiamati a sopportare nuovi disagi nella speranza che, questa volta, il sacrificio produca finalmente risultati concreti.