“Straccia – bollo” anche per il 2025

E’ attiva anche per il 2025 la misura della Regione Siciliana “Straccia-bollo”, che consente ai siciliani morosi di pagare la tassa automobilistica scaduta senza interessi e sanzioni. Per beneficiare di ciò bisogna recarsi e pagare solo nei punti Aci, o negli sportelli convenzionati, entro il prossimo 30 aprile. Settimanalmente Aci invierà al Dipartimento regionale delle finanze e del credito i flussi dei pagamenti. E il Dipartimento comunicherà all’Agenzia delle entrate l’avvenuto pagamento. La misura, così come previsto dalla Finanziaria 2025-2027, riguarda la tassa automobilistica regionale scaduta e non pagata tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023.