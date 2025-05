Storica sentenza della corte costituzionale: obbligatorio il riconoscimento alla nascita di entrambe le mamme

Condividi

Non solo una sentenza storica, ma anche un importante passo avanti. Oggi 22 maggio 2025, la corte costituzionale, con la sentenza 68 ha dichiarato in coppie omogenitoriale, che hanno svolto regolarmente la PMA all’estero, devono poter riconoscere i propri figli alla nascita, senza passare dalle lunghe e tortuose procedure di adozioni “in casi particolari”

Finalmente da oggi, i diritti di tanti bambini vengono finalmente riaffermati in linea con i princìpi della costituzione italiana. Quindi se due donne, decidono di avere un figlio insieme, entrambe devono essere riconosciute come madri, sin dalla nascita.

Questa sentenza rende giustizia a tutte quelle famiglie e ai bambini trattati fino ad ora come figli di serie B. I provvedimenti precedentemente presi, sono dunque contro la costituzione.

Così cambia la vita di centinaia di famiglie arcobaleno. Non si può sancire per legge che un bambino voluto e desiderato da due madri, debba essere orfano di colei che non l’ha partorito. Tutte le impugnazioni avvenute in Italia, dopo le circolari del ministero dell’Interno, come nel caso delle decine di madri di Padova, che hanno tolto dai certificati di nascita dei figli di due madri, il cognome della madre intenzionale (ovvero non biologica) sono inconstituzionali.

Adesso si ci dovrà dedicare ad una battaglia affinché siano garantiti i diritti anche alle famiglie composte da due papà.

E allora … “benvenuta rivoluzione”.