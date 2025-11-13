Notizie correlate
Ospedale San Giovanni di Dio, guasto ai gruppi di continuità: scatta l’allarme rosso ma le emergenze sono garantiteCondividi Visualizzazioni 296 Un guasto improvviso ai gruppi di continuità elettrica ha mandato in tilt, negli...
Tragedia sulla SS115 a Ribera: muore un motociclista nello scontro con un camionCondividi Visualizzazioni 372 Ancora un dramma sulle strade della provincia di Agrigento. Un incidente mortale si...
L’ossessione per Cuffaro e la memoria corta della SiciliaCondividi Visualizzazioni 1.504 C’è un paradosso tutto siciliano che si ripete, ciclicamente, ogni volta che il...