Stop alla Diga Castello dal prossimo 5 dicembre

Condividi

Visualizzazioni 76

Le recenti piogge non sono state affatto sufficienti e, secondo previsioni e stime tecniche, dal 5 dicembre prossimo la diga Castello, nel comprensorio riberese, non potrà più essere utilizzata, né a fini potabili né a fini irrigui. Attualmente vi sono 4 milioni di metri cubi d’acqua, ovvero il meno 41 per cento della capienza totale. Tuttavia solo 780 mila metri cubi potranno essere effettivamente utilizzati. E ciò per non pregiudicare la sopravvivenza delle specie ittiche del lago. Più volte, nel corso dell’estate, si è profilata la possibilità di trasferire la fauna marina, ma nessuna iniziativa in tal senso è stata assunta concretamente.