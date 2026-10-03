Stop al vetro e agli alcolici nei distributori H24: Sodano proroga i divieti fino al 31 dicembre

Condividi

Visualizzazioni 104

Torna in vigore ad Agrigento il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in recipienti di vetro, alcolica e non, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 7 del giorno successivo. Nelle stesse ore sarà vietata anche la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, attraverso i distributori automatici H24.

A stabilirlo è l’ordinanza n. 79 del 2 ottobre 2026, firmata dal sindaco Michele Sodano, che ripropone le misure già adottate nei mesi scorsi. Il provvedimento sarà efficace dalla pubblicazione all’Albo Pretorio e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, festivi compresi.

Il divieto riguarda gli esercizi commerciali delle aree interessate, tra cui bar, pub, paninoteche, minimarket, esercizi di vicinato e distributori automatici. Per i distributori H24 scatta inoltre l’obbligo di rendere materialmente indisponibili gli alcolici durante le ore del divieto, attraverso la disattivazione dell’erogazione o mediante un sistema equivalente.

Nessun divieto, invece, per il consumo all’interno dei locali, nei dehors e negli spazi esterni regolarmente autorizzati, naturalmente nel rispetto degli orari concessi. Consentita anche la consegna a domicilio.

Gli esercenti dovranno informare la clientela attraverso appositi cartelli, da collocare sia all’interno sia all’esterno dei locali e, nel caso dei distributori automatici, direttamente sulle apparecchiature. Gli avvisi dovranno indicare gli orari del divieto e gli estremi dell’ordinanza.

Il provvedimento richiama inoltre gli esercenti a una collaborazione attiva con le forze dell’ordine, invitandoli a segnalare eventuali situazioni di disordine che dovessero verificarsi nelle immediate vicinanze delle attività.

Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. In caso di reiterazione delle violazioni, gli atti potranno essere trasmessi alle autorità competenti per le valutazioni relative all’eventuale sospensione o revoca della licenza.

Restano inoltre in vigore le sanzioni previste dalla normativa nazionale per la vendita di alcolici nella fascia compresa tra mezzanotte e le 7: si va da 2.000 a 12.000 euro, mentre per i distributori automatici la sanzione può arrivare da 5.000 a 30.000 euro.

«Abbiamo scelto di confermare regole che in questi mesi hanno dimostrato di funzionare», dichiara il sindaco Michele Sodano. «Vogliamo evitare che bottiglie di vetro abbandonate per strada diventino un pericolo e che chi abita nelle zone interessate debba fare i conti con situazioni di degrado e disturbo nelle ore notturne».

I controlli sul rispetto dell’ordinanza saranno affidati al Comando di Polizia Locale e alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio.