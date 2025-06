Stomia e attività fisica: il programma me+ recovery

Condividi

Vivere con la stomia: Calogero Volpe, stomaterapista dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, illustra l’importanza di praticare attività fisica

La stomia rappresenta un cambiamento significativo nella vita di una persona, ma non deve essere un ostacolo insormontabile per il benessere psicofisico. Convatec, tra le aziende leader nella gestione clinica della stomia, ha ideato il programma me+ recovery, un percorso riabilitativo strutturato volto a incentivare e ottimizzare l’attività fisica per i pazienti stomizzati, favorendo una riabilitazione funzionale.

Il ruolo centrale dell’attività fisica nella riabilitazione post-stomia

L’attività fisica, se ben calibrata, è un pilastro essenziale nel processo di recupero, contribuendo alla prevenzione di complicanze come l’ernia parastomale e migliorando il tono muscolare generale. Il programma me+ recovery, avvalendosi di un approccio basato sulle evidenze, enfatizza la rilevanza di esercizi mirati, tra cui tecniche di respirazione diaframmatica e contrazioni dei muscoli del busto. Questi esercizi, eseguiti sotto la supervisione di uno stomaterapista qualificato, facilitano non solo la ripresa dell’equilibrio muscoloscheletrico, ma anche una maggiore consapevolezza corporea.

Le tre fasi del programma me+ recovery

Il protocollo me+ recovery è articolato in tre fasi progressive, ciascuna progettata per rispondere alle esigenze cliniche e funzionali specifiche del paziente:

· Fase 1 – Recupero iniziale: questa fase si concentra sulla mobilizzazione precoce e sull’implementazione di tecniche di respirazione mirata. La stimolazione del diaframma e il rafforzamento della muscolatura profonda addominale rappresentano le fondamenta per stabilizzare la parete addominale, riducendo il rischio di deficit funzionali.

· Fase 2 – Progressione controllata: durante questa fase, il programma integra esercizi posturali dinamici e movimenti funzionali progettati per migliorare la forza muscolare. L’obiettivo è incrementare la capacità di carico senza compromettere l’integrità della stomia o della sua gestione.

· Fase 3 – Ritorno alle attività quotidiane: questa fase, dedicata alla reintroduzione di attività fisiche più avanzate, promuove discipline come il nuoto terapeutico o il pilates. Un focus particolare viene dato alla gestione della pressione intra-addominale, garantendo che ogni esercizio sia eseguito in modo sicuro.

Benefici riconosciuti del programma me+ recovery

Il programma me+ recovery si distingue per un approccio olistico e altamente personalizzato, che consente di coniugare il miglioramento della performance fisica con un supporto al benessere mentale. Attraverso una guida attenta e strutturata, i pazienti apprendono a riconoscere i segnali del proprio corpo, aumentando la consapevolezza e il controllo psicosomatico. Inoltre, il programma mira a ristabilire un equilibrio ottimale tra mente e corpo, riducendo ansie legate alla gestione della stomia e aiutando i pazienti a recuperare l’autonomia.

Esperienza clinica come stomaterapista

Nella mia pratica clinica come stomaterapista, ho avuto il privilegio di seguire numerosi pazienti nel loro percorso di riabilitazione post-operatoria. Un esempio particolarmente significativo è stato quello di un paziente giovane, inizialmente restio a intraprendere qualsiasi attività fisica per paura di compromettere la tenuta della placca adesiva. Attraverso un approccio graduale e una pianificazione meticolosa, abbiamo introdotto esercizi mirati, a partire dalla respirazione diaframmatica fino ad attività più dinamiche come lo stretching. Il progresso è stato straordinario: non solo ha riguadagnato piena fiducia nella gestione della stomia, ma ha anche raggiunto una condizione fisica e mentale che mai avrebbe immaginato. Questo tipo di esperienza rafforza ulteriormente la mia convinzione sull’importanza del movimento nel processo riabilitativo.

Conclusione

La stomia non deve essere percepita come un limite, ma come la soluzione ad un problema. In quest’ottica rappresenta un’opportunità per intraprendere un percorso di recupero e benessere. Il programma me+ recovery di Convatec si configura come uno strumento insostituibile per guidare il paziente verso una riabilitazione personalizzata e sicura, restituendo non solo funzionalità, ma anche serenità e autostima. È imprescindibile consultare sempre uno stomaterapista o un altro professionista sanitario specializzato prima di iniziare qualsiasi attività fisica, garantendo così un iter riabilitativo basato sulle esigenze specifiche del singolo individuo.