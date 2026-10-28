“Stato di agitazione” a Canicattì: quattro denunciati

Quattro persone, tra cui un minorenne, sono state denunciate a Canicattì dopo episodi di violenza avvenuti nei pressi di un locale della movida in viale Regina Margherita. Protagonista è stato un ventunenne disoccupato del posto che, in evidente stato di alterazione probabilmente dovuto all’alcol, avrebbe rovesciato alcune botti utilizzate come tavolini e danneggiato cinque auto parcheggiate, tentando poi di aggredire le forze dell’ordine intervenute sul posto. I tre amici del giovane avrebbero ostacolato l’intervento di polizia e carabinieri. Tutti e quattro sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, mentre al ventunenne sono contestati anche il danneggiamento e l’ubriachezza molesta.
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