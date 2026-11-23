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Incidente stradale questa mattina lungo la statale 640, nei pressi del centro commerciale Le Vigne. Per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Clio si è scontrata con un autoarticolato. L’utilitaria, dopo il violento impatto, è rimasta pesantemente danneggiata, accartocciata a pochi metri dal mezzo pesante.

Il conducente della vettura è rimasto ferito. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’asfalto sono rimasti diversi detriti. Resta inoltre da chiarire l’eventuale coinvolgimento di un terzo veicolo nella dinamica dell’incidente.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.