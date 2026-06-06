“Statale 118”: manifestazione di protesta

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La strada statale 118 Corleone-Agrigentina, arteria che collega i paesi dei Monti Sicani con Agrigento, è ancora chiusa al traffico, provocando disagi per pendolari, studenti e trasporti. La comunità ecclesiale, i sindaci dei Monti Sicani e i Comuni del circondario hanno organizzato la manifestazione “Insieme per le strade” per sollecitare un intervento immediato. Alla protesta ha partecipato anche il vescovo Alessandro Damiano, che ha sottolineato la responsabilità collettiva di prendersi cura del territorio e dell’ambiente, unendo cittadinanza e testimonianza cristiana. I lavori di ripristino di un tratto limitato sono in corso da parte di Anas, ma si temono tempi lunghi, anche oltre l’estate. Il sindaco di Cianciana, Martorana, segnala gravi disagi e ha proposto soluzioni temporanee, tra cui l’apertura di una sola corsia o il bypass del tratto danneggiato, ma Anas non ha ancora fornito riscontri.