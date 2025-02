Stanziati 20 milioni di euro anche per il dissalatore di Porto Empedocle

Condividi

Il presidente della Regione, Renato Schifani, annuncia che il governo nazionale ha stanziato 20 milioni di euro per sostenere la fase di avvio dei dissalatori di Gela, Trapani e Porto Empedocle. Schifani afferma. “E’ stata accolta la nostra richiesta al commissario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua, che permetterà di far partire i nuovi impianti con la massima efficienza e nei tempi previsti. Queste somme aggiuntive permetteranno di coprire i costi di avviamento e di gestione temporanea dei tre dissalatori nel primo anno di riattivazione. Per quanto riguarda le altre risorse necessarie per i tre impianti di dissalazione, abbiamo già reperito 90 milioni all’interno dell’Accordo di coesione e 10 milioni a valere sul bilancio regionale”.

E l’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, apprezza lo stanziamento da parte del Governo nazionale, appena annunciato dal presidente della Regione, Renato Schifani, di 20 milioni di euro per la fase di avvio dell’attivazione anche del dissalatore di Porto Empedocle oltre a quelli di Gela e Trapani. “Si tratta – sottolinea l’azienda consortile – di un passo significativo per garantire l’operatività dell’impianto con la massima efficienza e nei tempi previsti. Seguiremo con attenzione l’evoluzione delle procedure, nella consapevolezza che il potenziamento della capacità di dissalazione rappresenta una risposta strategica e strutturale alle criticità idriche del territorio.”