Stalking e maltrattamenti in famiglia, 49enne ai domiciliari a Palma di Montechiaro

Un uomo di 49 anni, residente a Palma di Montechiaro, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Polizia, in attuazione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Agrigento.
Il quarantanovenne, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali, risulta coinvolto in diverse vicende giudiziarie riconducibili a comportamenti violenti e persecutori in ambito familiare. Tra i precedenti a suo carico figurano episodi di stalking, minacce e maltrattamenti nei confronti dei familiari.
All’uomo vengono inoltre contestate violazioni di specifiche prescrizioni giudiziarie, tra cui il mancato rispetto dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e l’inosservanza degli obblighi di assistenza familiare conseguenti alla separazione.
Dopo aver espletato le formalità previste, i poliziotti hanno accompagnato il 49enne nella propria abitazione, dove dovrà scontare la misura disposta dall’autorità giudiziaria.