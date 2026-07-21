Stalking e diffamazione contro l’ex, 27enne patteggia un anno e quattro mesi

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Ha scelto di definire il procedimento con il patteggiamento una 27enne di Ribera, imputata per atti persecutori nei confronti di un noto imprenditore di Sciacca, suo ex compagno. Il giudice ha applicato una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane avrebbe dato vita a una vera e propria campagna persecutoria nei confronti dell’uomo. Tra le contestazioni figurano la creazione di falsi profili sui social network, utilizzati per pubblicare contenuti denigratori e danneggiare la reputazione dell’imprenditore.

Le presunte condotte, protrattesi nel tempo, avrebbero avuto pesanti ripercussioni sulla vittima, che avrebbe sviluppato un forte stato di ansia e il costante timore di essere seguita nei propri spostamenti.

Tra gli elementi che hanno avuto un ruolo significativo nell’inchiesta vi è una perizia tecnica eseguita su un body sporco di vernice rossa, rinvenuto all’interno dell’automobile della donna. Gli accertamenti grafici avrebbero consentito di attribuire alla 27enne la paternità di una scritta realizzata con la stessa vernice.

Resta tuttora sconosciuto il motivo che avrebbe spinto la giovane a mettere in atto i comportamenti contestati. Nel procedimento si sono costituiti parte civile l’imprenditore e altre due donne, anch’esse ritenute persone offese nell’ambito della vicenda.