Stalking dopo il rifiuto di una donna: 70enne condannato a otto mesi

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Il Tribunale di Sciacca ha condannato a otto mesi di reclusione un uomo di 70 anni, originario di Partanna, ritenuto responsabile di aver perseguitato una donna che aveva respinto un suo interesse sentimentale.

Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, gli episodi contestati sarebbero iniziati nel 2021 e si sarebbero protratti per circa quattro anni. Dopo il rifiuto ricevuto, l’uomo avrebbe messo in atto una serie di comportamenti intimidatori e vessatori nei confronti della donna, provocandole un continuo stato di ansia e preoccupazione.

Tra gli episodi ritenuti più gravi figura quello avvenuto nel maggio 2024. In quell’occasione, secondo la ricostruzione dell’accusa accolta dal tribunale, il 70enne avrebbe seguito la donna e avrebbe simulato il gesto di tagliarle la gola, aggravando il clima di paura in cui la vittima era costretta a vivere.

Nel fascicolo processuale sono confluiti anche altri presunti comportamenti persecutori, tra cui ripetute minacce e l’invio di lettere anonime dal contenuto intimidatorio.

Al termine del processo, il Tribunale di Sciacca ha pronunciato la condanna a otto mesi di reclusione nei confronti dell’imputato per gli episodi contestati.