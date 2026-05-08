Stalking a Favara: trentenne viola divieto di dimora, arrestato

Un trentenne disoccupato di Favara, già destinatario di un divieto di dimora in Sicilia per atti persecutori a danno dell’ex fidanzata, è stato arrestato dai Carabinieri per aver violato la misura cautelare. L’uomo, autore di comportamenti ossessivi dopo la fine della relazione, è stato allontanato dall’isola dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento. Ignorando il provvedimento, è tornato in Sicilia, incorrendo nel reato di inosservanza delle prescrizioni giudiziarie. I Carabinieri lo hanno rintracciato e trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Risponderà all’autorità giudiziaria sia dello stalking sia della violazione del divieto di dimora.
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