Stabilimento “Paradiso” di Punta Bianca: giuridicamente, ad oggi, non esiste la riserva di Punta Bianca. Il titolare presenta ricorso

Condividi

Visualizzazioni 2.951

Mirko Palumbo, titolare dello stabilimento Il Paradiso Punta Bianca, ha impugnato la ordinanza di demolizione e di sospensione dell’attività notificata dal comune di Agrigento il 27/08/2025. Tra le motivazioni addotte dall’avvocato Giuseppe Aiello, difensore del Palumbo, vi è il fatto che ad oggi non esiste il decreto assessoriale che a norma della l.r. 98/81, dovrebbe istituire la Riserva Naturale Orientata Punta Bianca.

Anni di polemiche, aperture, chiusure e poi ancora riaperture, polemiche e chiusure. Così è accaduto anche nel 2025. Lo stabilimento Paradiso di Punta Bianca riapre i battenti ad inizio estate e poi, fra polemiche, video ricorsi e controricorsi, chiude.

Potrebbe esserci qualche “svista” da parte del Comune di Agrigento. Una svista macroscopica che l’avvocato Aiello, difensore del titolare Mirko Palumbo, sottolinea nella impugnazione dell’ordinanza di demolizione e sospensione dell’attività, notificata dal Comune di Agrigento il 27/08/2025. Tra le motivazioni addotte dall’avvocato Giuseppe Aiello vi è il fatto che ad oggi non esiste il decreto assessoriale che a norma della l.r. 98/81, dovrebbe istituire la Riserva Naturale Orientata.

Non essendo in presenza di una Riserva, in questo caso viene applicato il piano paesaggistico che prevede che la zona in cui è sorto lo stabilimento Paradiso rientra tra le aree con livello di tutela 2 in cui è consentita l’applicazione di strutture amovibili stagionali.

Per l’avvocato Aiello esiste una violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 22/1/2004 n° 42 della legge regionale 98/81 e successive modifiche ed integrazioni del piano paesaggistico degli ambiti 2,3,4,5,6,10,11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento approvati con decreto n° 64 del 30/09/2011. Ed ecco, secondo Aiello, l’eccesso di potere per violazione del regolamento della istituenda Riserva Naturale Orientata di Punta Bianca.

Nella ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, a firma del dirigente Ing. Alberto Avenia, si legge che “l’area in cui insiste l’attività e dove sono allocati detti manufatti prefabbricati amovibili ricade nella zona A della istituenda Riserva Naturale Orientata “Punta Bianca, Montegrande e Scoglio Patella”. Quindi siamo dinnanzi ad un provvedimento che di per sé già dichiara che la RNO Punta Bianca, ad oggi, giuridicamente non esiste.

La L.R. 98/81 e le succ. mod. e int., regolamenta tutta la materia relativa alla costituzione delle Riserve Naturali.

In particolare, l’art. 6 della richiamata legge regionale stabilisce che In attuazione del piano regionale di cui all’articolo 5 si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previo parere del Consiglio regionale.

I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall’emanazione del decreto approvativo del piano regionale di cui all’articolo 5.

Quindi, appare evidente come la istituzionalizzazione delle Riserve Naturali è demandata ad un Decreto dell’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente e, peraltro, deve contenere, continua l’art. 6, la delimitazione definitiva delle singole riserve ed è sempre l’Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente che, a norma dell’art. 6 bis, predispone la tipologia delle tabellazioni, comprensiva della indicazione dei divieti da adottare in tutte le aree del territorio della Regione sottoposte al vincolo di cui al precedente articolo, nonché in quelle individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Il successivo art. 8, poi, individua le zone delle riserve naturali stabilendo che Il decreto istitutivo del parco regionale deve tener conto della seguente articolazione zonale del parco stesso:

a) zona di riserva integrale (zona A), nella quale l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali, tanto nell’individualità dei popolamenti biologici che nella loro interdipendenza. Per tali zone l’Ente parco procederà gradualmente all’acquisizione delle relative aree;

b) zona di riserva generale (zona B), nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In dette zone possono essere consentite dall’ente gestore del parco le utilizzazioni agro – silvo – pastorali e le infrastrutture strettamente necessarie quali strade di accesso, opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali.

Infine, l’art. 22 della L.R. 98/81 e succ. mod. stabilisce, che dalla data di istituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle aree delimitate come riserva e preriserva diventano inefficaci, l’emanazione del decreto istitutivo della riserva comporta la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni edilizie ove i lavori relativi non siano stati iniziati.

Quindi, ragionando al contrario, finchè la Riserva Naturale non è stata giuridicamente costituita le concessioni e le autorizzazioni rilasciate rimangono efficaci.

Il tipo di intervento effettuato da parte del titolare dello stabilimento Paradiso non diverge dai valori di tutela previsti dalle norme di attuazione del Piano Paesaggistico e tutto ciò è stato certificato dalla Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza BB. CC. AA. di Agrigento del 29-30/08/2024 (all. n. 5).

Per concludere, l’avvocato Aiello, tra le motivazioni, ipotizza il caso in cui si possa astrattamente ritenere che la Riserva Naturale orientata Punta Binaca esista sulla base del solo regolamento. Dovrebbero essere individuate specificatamente l’area ricomprendente la zona A e l’aera ricomprendente la zona B attraverso una planimetria che ne indichi specificatamente i perimetri. Tutto ciò, a detta di Aiello, non esiste.

In attesa dell’udienza cautelativa, che sarà fissata a breve, tutta questa vicenda non esclude clamorosi colpi di scena che potrebbero annullare l’ordinanza del Comune di Agrigento.

Intanto lo stabilimento, nel frattempo, rimane chiuso.