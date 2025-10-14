Sport ed EgoGreen, una fusione di prestigio

Condividi

Visualizzazioni 185

EgoGreen continua a “mietere” vittorie, una dopo l’altra, nel mondo dello sport.

Questa volta lo sponsor EgoGreen ha abbracciato il mondo dell’offshore sostenendo l’imbarcazione dell’armatore Massimo Licata D’Andrea South Kensington che ha vinto il campionato italiano Offshore 2025, classe C.

Un traguardo straordinario per South Kensington ed un riconoscimento che si aggiunge alla vittoria del Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2025, disputato a Capo D’Orlando e ad altri prestigiosi successi ottenuti durante questa intensa e indimenticabile stagione sportiva.

Un sentito ringraziamento alla Federazione Italiana Vela (FIV) per questo importante riconoscimento e a Mimì Campo, che ha ritirato il premio al Teatro Verdi di Trieste, in occasione della Barcolana, a nome dell’armatore, Massimo Licata D’Andrea, e di tutto team di South Kensington.

Un anno di passione, impegno e mare… coronato dal titolo più bello!