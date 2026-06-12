Spiagge più accessibili e sostenibili: a Realmonte oltre 57 mila euro dalla Regione

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Importante riconoscimento per il Comune di Realmonte, che rientra tra gli enti locali ammessi al finanziamento promosso dalla Regione Siciliana per il miglioramento dei servizi nelle spiagge libere.

L’amministrazione comunale potrà contare su un contributo di 57.274,69 euro, risorse che saranno impiegate per una serie di interventi destinati ad aumentare la qualità dell’accoglienza e la fruibilità delle aree balneari del territorio.

Il progetto prevede l’installazione di passerelle modulari per facilitare l’accesso all’arenile, sedie JOB dedicate alle persone con mobilità ridotta, servizi igienici accessibili, docce solari e spazi ombreggiati. In programma anche il potenziamento della raccolta dei rifiuti attraverso nuovi cestini, l’introduzione di attrezzature sportive e l’attivazione di servizi informativi finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione dei bagnanti.

L’iniziativa punta a rendere le spiagge di Realmonte sempre più inclusive, funzionali e rispettose dell’ecosistema costiero, offrendo servizi moderni sia ai residenti sia ai numerosi visitatori che ogni anno scelgono il litorale realmontino.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alessandro Mallia, che ha sottolineato come il finanziamento rappresenti un’opportunità concreta per migliorare l’offerta dei servizi e valorizzare ulteriormente il patrimonio naturalistico e turistico del territorio.

Con questo intervento, Realmonte compie un nuovo passo verso una gestione sempre più sostenibile e accessibile delle proprie spiagge, confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale alla qualità dell’accoglienza e alla tutela dell’ambiente.