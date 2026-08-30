Spia d’incendio si accende dopo il decollo: aereo torna a Lampedusa, paura a bordo

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Attimi di apprensione sul volo Dat DX1846, decollato dall’aeroporto di Lampedusa con destinazione Catania. A pochi minuti dalla partenza, un segnale di allarme relativo a un possibile incendio ha costretto il comandante a interrompere il viaggio e a fare immediatamente ritorno allo scalo.

Sul velivolo, un Atr42 utilizzato temporaneamente al posto di un Atr72 sottoposto a manutenzione, c’erano 48 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio.

Di fronte all’anomalia, il comandante ha seguito le procedure previste per le emergenze e ha disposto il rientro sull’isola. L’aereo è atterrato senza problemi e ad attenderlo sulla pista sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco e un’ambulanza.

L’emergenza, fortunatamente, si è conclusa senza conseguenze per le persone a bordo. Nessun passeggero e nessun componente dell’equipaggio è rimasto ferito.

Dopo l’atterraggio, l’aeromobile è stato sottoposto alle verifiche tecniche necessarie. I tecnici della compagnia Dat, insieme alle autorità competenti, hanno avviato gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato l’attivazione del segnale di incendio.

La presenza dell’aereo sulla pista ha creato anche qualche temporaneo problema nella gestione dello scalo, con ripercussioni sui voli successivi e alcuni ritardi.

Per ridurre i disagi ai viaggiatori, la compagnia ha predisposto un aereo proveniente da Pantelleria, trasferito a Lampedusa per consentire di riprendere i collegamenti. Una parte dei passeggeri dovrebbe riuscire a partire già oggi, mentre per gli altri la ripartenza è stata programmata per domani.