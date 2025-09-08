Spettacolo genuino a reportsicilia.it ?

Condividi

Visualizzazioni 342

Stranezze.

Oggi su reportsicilia.it è uscito un articolo. Il contenuto dell’articolo riferiva sul ritrovamento di una targa tra gli scogli del viale delle Dune di San Leone; una targa relativa ad un lavoro finanziato dall’Unione Europea sulla foce del fiume Akragas. L’articolo continua in questo modo: “Oggi quella targa, corrosa dal tempo e quasi sommersa dalle rocce, è l’unica traccia visibile di un intervento costato denaro pubblico, ma che non sembra aver prodotto reali benefici per la costa agrigentina. L’erosione continua a minacciare il litorale e i manufatti posti a difesa della spiaggia risultano disarticolati e dispersi”.

Insomma l’ennesima segnalazione dirosiana, in arte Giuseppe Di Rosa, che però nella stesura di questo articolo (??????????????????) avrà dimenticato a togliere la parte finale, proprio le ultime due righe che si sono dimostrate galeotte e micidiali.

Leggete di sotto e osservate bene; ecco la fine dell’articolo (che riportiamo in primo piano sopra):

“Un simbolo che riporta alla memoria il tema mai risolto della gestione dei fondi europei ad Agrigento, troppo spesso celebrati al momento degli annunci ma raramente trasformati in opere efficaci e durature.

Vuoi che aggiunga nell’articolo anche una sezione di confronto con lo stato attuale delle spiagge agrigentine, per sottolineare come i problemi siano rimasti invariati nonostante quei finanziamenti?

Questa scritta in neretto è la conclusione dell’articolo che Di Rosa ha certamente dimenticato di togliere. Sarà intelligenza artificiale a scrivere gli articoli all’aspirante “giornalista”? Sarà una seconda mano che gli scrive gli articoli e lui, da ottimo aspirante, se li firma e li fa propri? Sarà una mano Divina che lo aiuta nella stesura? Sarà, sarà, sarà, sarà…

Da tenere presente che l’articolo, sino alle 23,40 di questa sera, è ancora pubblicato senza la dovuta “eliminazione”.

Una eliminazione che dà uno spaccato del modo di fare giornalismo in quello che ancora oggi lo chiamano giornale on line, tra i più seguiti del mondo e che ha come direttrice responsabile Marianna La Barbera.