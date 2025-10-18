“Spesa Pnrr”, Schifani bacchetta assessori e dirigenti

Condividi

Visualizzazioni 137

Gravi ritardi nella spesa dei fondi del Pnrr: percentuale poco meno del 28%. Schifani rimprovera con una lettera assessori e dirigenti.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, a fronte dei dati resi noti dalla Cabina di regia regionale per il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha certificato una spesa complessiva a ottobre che si attesta al 27,92%, ha bacchettato con una lettera 14 dirigenti generali e 9 assessori, sollecitando ciascuno, per la propria competenza, alle rispettive responsabilità, per imprimere una netta accelerazione sull’avanzamento della spesa e sulla rendicontazione dei finanziamenti. Schifani ribadisce il carattere prioritario e strategico degli investimenti inseriti nel Piano, e ha ricordato che il mancato utilizzo dei fondi non sarebbe solo la perdita di una straordinaria occasione di sviluppo, ma anche causa di sanzioni economiche. E dunque Schifani tra l’altro ha scritto: “L’eventuale mancato rispetto degli adempimenti sarà utilizzato ai fini della valutazione dei dirigenti responsabili, con l’avvio delle procedure di contestazione, propedeutiche all’eventuale revoca dell’incarico”.

Schifani ha aggiunto: “Il dirigente generale del dipartimento Programmazione, attraverso la propria struttura organizzativa, supporterà da ora in poi i vari rami dell’amministrazione regionale nella individuazione delle soluzioni, svolgendo un’attività di affiancamento per imprimere la necessaria accelerazione e consentire il rispetto della scadenza ormai prossima del Piano”.