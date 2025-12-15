Spedizione punitiva al Villaggio Mosè: due fratelli denunciati dalla Polizia

Condividi

Una violenta aggressione avvenuta nel piazzale di un supermercato del Villaggio Mosè, ad Agrigento, ha portato alla denuncia di due fratelli tunisini per porto di oggetti atti a offendere, lesioni personali e ricettazione. A intervenire sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura, impegnati nelle scorse settimane in due distinti episodi riconducibili agli stessi soggetti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due fratelli sarebbero i responsabili di un pestaggio ai danni di tre connazionali, ospiti di una struttura di accoglienza situata nel rione commerciale della città. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno, si sarebbe configurata come una vera e propria spedizione punitiva: i due indagati, armati di una spranga e di spray al peperoncino, avrebbero colpito le vittime provocando il ferimento di almeno due persone, successivamente trasportate in ospedale per le cure del caso.

Gli aggressori sarebbero giunti sul posto a bordo di due motociclette, con la chiara intenzione di colpire i tre connazionali che, verosimilmente, sapevano di trovare nel piazzale del supermercato. Dopo il pestaggio, una delle due moto utilizzate è stata rinvenuta dagli agenti in via La Loggia, all’uscita del Villaggio Mosè. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo risultava rubato lo scorso 23 novembre, facendo scattare anche l’ipotesi di reato di ricettazione.

Alla base dell’aggressione ci sarebbero vecchi dissidi nati all’interno della stessa struttura di accoglienza. Tra le cause del contrasto si è parlato di presunti “rumori insopportabili” e di problemi di convivenza, anche se gli inquirenti non escludono che dietro i due episodi – in particolare quello più grave avvenuto davanti al supermercato – possano esserci motivazioni ulteriori ancora in fase di approfondimento.

L’attività investigativa della Polizia di Stato ha permesso di fare luce su una vicenda che ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, riportando l’attenzione sul tema della sicurezza e della gestione dei conflitti all’interno delle strutture di accoglienza. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, che valuterà ora la posizione dei due indagati.