Spedizione punitiva a Porto Empedocle: sono sei gli indagati

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Sono adesso sei le persone coinvolte nell’indagine sulla violenta aggressione avvenuta ad aprile a Porto Empedocle contro un macellaio, colpito con oggetti contundenti e da taglio. Dopo gli arresti domiciliari disposti a carico di Alfonso Distefano, 42 anni, e Alessio Migliara, 39 anni, la Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro empedoclini: tre fratelli di 60, 50 e 43 anni e un altro uomo di 28 anni. Saranno effettuate analisi tecniche sui telefoni cellulari sequestrati. Quanto accaduto sarebbe legato a contrasti personali. Una discussione sarebbe degenerata in uno scontro fisico, e poi in ritorsione, con pedinamenti e, infine, con l’aggressione. Al macellaio sono state diagnosticate ferite con prognosi di 45 giorni.