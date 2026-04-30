Spedizione punitiva a Canicattì: quarto arresto

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A Canicattì i Carabinieri hanno arrestato Carmelo Pio Di Vinci, 19 anni, indagato, insieme ad altri tre già arrestati, di avere organizzato una spedizione punitiva, anche a pistolettate, contro un altro 19enne, bersaglio la notte tra il 19 e il 20 aprile scorso a Canicattì. Di Vinci è assistito dall’avvocato Angelo Benvenuto. La vittima del raid ha riconosciuto tre dei quattro inquisiti intenti a sparare contro la sua abitazione. Adesso, al termine di ulteriori indagini, è stato scoperto anche il quarto presunto responsabile di quanto accaduto, tra minacce e aggressioni pregresse.