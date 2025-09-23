Spedizione per uccidere due fratelli: cinque arresti

I Carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito 5 ordinanze cautelari (4 in carcere e una ai domiciliari) a carico di altrettanti indagati per la sparatoria del 10 settembre scorso a Riesi e il ferimento di due fratelli, uno dei quali adesso è stato altresì arrestato per detenzione di arma da fuoco clandestina. I Carabinieri hanno acquisito prove contro gli indagati, provenienti da Gela, Mazzarino e Riesi, a quali si contestano a vario titolo i reati di concorso in tentativo di omicidio e porto abusivo di armi comuni da sparo in concorso. Secondo l’ordinanza cautelare, quattro degli indagati avrebbero organizzato una spedizione nella casa dei due fratelli per ucciderli.
Notizie correlate
-
Porto Empedocle: sequestrato cantiere pista ciclabile, tre denunciatiCondividi Visualizzazioni 82 La Guardia di Finanza di Agrigento ha sequestrato il cantiere di una parte...
-
Ricorso in Tribunale sul cambio del Segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il Giudice del Lavoro rinvia la causa a dicembreCondividi Visualizzazioni 81 Come si ricorderà, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha recentemente proceduto alla...
-
EgoGreen cresce ancora: aperti due nuovi EgoCorner in provincia di AgrigentoCondividi Visualizzazioni 150 EgoGreen continua a rafforzare la propria presenza sul territorio siciliano con l’apertura di...