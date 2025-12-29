Spari contro una chiesa allo Zen

A Palermo, nel quartiere Zen, l’esplosione di colpi d’arma da fuoco, in particolare un fucile caricato a pallettoni e una pistola, e di un petardo ha danneggiato un ingresso secondario della chiesa di San Filippo Neri, in via Fausto Coppi. A terra la Polizia ha recuperato diversi bossoli. Alcuni proiettili hanno trapassato la porta conficcandosi all’interno dei locali. Nessuno all’interno. Nessun ferito. Indagini sono in corso.
Notizie correlate
-
Il Cartello Sociale traccia il bilancio di fine annoCondividi Visualizzazioni 358 Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento traccia un bilancio del 2025 richiamando...
-
Inchiesta sulla sanità siciliana, Cuffaro resta ai domiciliari: il Riesame conferma la misuraCondividi Visualizzazioni 412 Resta agli arresti domiciliari l’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore “Totò” Cuffaro, coinvolto...
-
Si potenziano i tre dissalatoriCondividi Visualizzazioni 314 La Cabina di regia nazionale per l’emergenza idrica ha approvato un piano di...