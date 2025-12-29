Spari contro una chiesa allo Zen

Condividi

A Palermo, nel quartiere Zen, l’esplosione di colpi d’arma da fuoco, in particolare un fucile caricato a pallettoni e una pistola, e di un petardo ha danneggiato un ingresso secondario della chiesa di San Filippo Neri, in via Fausto Coppi. A terra la Polizia ha recuperato diversi bossoli. Alcuni proiettili hanno trapassato la porta conficcandosi all’interno dei locali. Nessuno all’interno. Nessun ferito. Indagini sono in corso.