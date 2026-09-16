Spari contro un portone in via Dante, indaga la polizia

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Notte di paura in via Dante, ad Agrigento, dove quattro colpi di pistola calibro 7.65 sono stati esplosi contro il portone di un condominio. Tre proiettili hanno colpito l’ingresso dello stabile.

Secondo una prima ricostruzione, gli spari sarebbero partiti dal lato opposto della strada, probabilmente da una persona a bordo di un’auto o di una moto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica e della Squadra Mobile, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.

Gli investigatori stanno cercando di individuare il responsabile e soprattutto di capire chi fosse il destinatario dell’intimidazione. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle numerose telecamere presenti nella zona.

L’episodio arriva a pochi giorni dal lancio di una molotov contro la finestra di un’abitazione in via Gioeni, dove vive una giovane coppia.