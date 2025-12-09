Spari contro il portone di un condominio a Fontanelle: indagano i carabinieri

Condividi

Tre colpi di pistola hanno squarciato il silenzio della domenica mattina nel quartiere di Fontanelle, alla periferia nord di Agrigento. I proiettili sono stati esplosi contro il portone di ingresso di un condominio, in quello che appare come un gesto chiaramente intimidatorio.

A segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine è stato l’amministratore dello stabile, che ha sporto denuncia dopo aver constatato i danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo, affiancati dai militari della Scientifica, per effettuare i rilievi balistici e raccogliere ogni elemento utile all’indagine.

Gli investigatori hanno sequestrato alcuni reperti ritenuti di interesse e stanno verificando la possibile presenza di telecamere di videosorveglianza in grado di fornire immagini decisive per risalire agli autori del gesto.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti del quartiere, già segnato in passato da analoghi atti intimidatori. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.