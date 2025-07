“Sparatoria Villaggio Mosè”: domiciliari ad Avanzato

Condividi

Accogliendo le istanze dei difensori, gli avvocati Giuseppe Barba e Antonio Ragusa, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha concesso i domiciliari a Domenico Avanzato, 38 anni, di Palma di Montechiaro, appena condannato in abbreviato a 13 anni e 4 mesi nell’ambito dell’inchiesta sulla sparatoria mortale innanzi alla concessionaria d’automobili “Lillo Zambuto auto per passione” ad Agrigento il 23 febbraio del 2024. La difesa ha sostenuto, e il giudice ha condiviso, che le esigenze cautelari si siano affievolite, non ricorrendo più il rischio di inquinamento probatorio.