Sparatoria nella notte ad Agrigento, sette colpi contro un’abitazione

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Nuova sparatoria ad Agrigento, a poche ore di distanza dagli spari avvenuti in via Dante. Nella notte qualcuno ha esploso sette colpi di pistola calibro 7.65 contro la facciata di un’abitazione di via Garibaldi, in uno stabile dove vivono diverse famiglie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, che hanno raccolto bossoli e ogive e avviato gli accertamenti, ascoltando anche alcuni residenti della zona.

L’episodio segue di appena un giorno quello di via Dante, dove quattro proiettili dello stesso calibro erano stati esplosi contro il portone di un condominio. Sui due episodi stanno indagando separatamente carabinieri e polizia.

Gli investigatori dovranno ora accertare se tra le due sparatorie esista un collegamento e chiarire il movente degli attentati. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella di contrasti legati al controllo dello spaccio di droga.