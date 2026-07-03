Sparatoria a Canicattì: ai domiciliari anche il secondo fratello Di Vinci

Condividi

Visualizzazioni 130

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha disposto la scarcerazione di Carmelo Pio Di Vinci, 21 anni, sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico nell’ambito dell’inchiesta sul tentato omicidio di un 19enne, raggiunto da colpi di pistola contro la propria abitazione nella notte del 20 aprile a Canicattì. Il provvedimento accoglie l’istanza presentata dall’avvocato Sergio Baldacchino, difensore del giovane e del fratello Calogero Di Vinci, già scarcerato nelle scorse settimane dopo la produzione di immagini di videosorveglianza ritenute favorevoli dalla difesa.