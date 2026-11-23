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Il giovane avrebbe esploso alcuni colpi di pistola in pieno pomeriggio davanti all’abitazione del cinquantenne. L’arma non è stata ancora recuperata.

La tensione tra vicini di casa sfocia in un episodio inquietante. A Santa Margherita Belice un ventiduenne è stato denunciato dai carabinieri con le accuse di minaccia aggravata e porto abusivo di arma da fuoco.

A far emergere la vicenda è stata la denuncia presentata da un operaio cinquantenne, che ha raccontato ai militari di alcuni dissapori con il giovane. Secondo la ricostruzione, il ventiduenne, mentre transitava nei pressi dell’abitazione del vicino, avrebbe improvvisamente esploso alcuni colpi di pistola all’interno del giardino.

L’episodio sarebbe avvenuto in pieno pomeriggio, trasformando una situazione di tensione tra vicini in un fatto ben più grave.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti e proceduto a una perquisizione nei confronti del giovane, senza tuttavia riuscire a rinvenire l’arma utilizzata. Il ventiduenne è stato denunciato all’autorità giudiziaria.