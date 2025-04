Spara ad una festa privata e uccide il figlio

Condividi

A San Gregorio, in provincia di Catania, un imprenditore di 62 anni, Natale La Verde, ha ucciso il figlio Carlo, di 23 anni, al culmine di una lite insorta durante una festa di compleanno in una struttura privata gestita dallo stesso La Verde. Nella sparatoria l’uomo ha anche ferito al tallone un altro ragazzo. La lite ha coinvolto alcuni invitati, e La Verde, ad un tratto, ha impugnato una pistola 357 Magnum esplodendo alcuni colpi a scopo intimidatorio, con l’intento di interrompere la rissa. Il figlio di La Verde sarebbe intervenuto insieme ad altri per bloccare il padre e, nella confusione generata dalla fuga dei presenti, l’uomo avrebbe esploso ulteriori colpi di pistola, uno dei quali avrebbe raggiunto mortalmente il figlio. L’imprenditore è stato arrestato dai carabinieri per omicidio volontario.