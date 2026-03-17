Spaccio in paese, condannato 41enne: pena ridotta a 4 anni e 5 mesi

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È stato condannato a 4 anni e 5 mesi di reclusione il 41enne accusato di aver gestito un’attività di spaccio a Cattolica Eraclea. La decisione è arrivata dal giudice per l’udienza preliminare, che ha riconosciuto la responsabilità dell’uomo, ridimensionando però la pena rispetto ai 12 anni richiesti dalla Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’imputato avrebbe organizzato un sistema di vendita di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e cocaina, con un giro di clienti composto in gran parte da giovani del posto. Le cessioni avvenivano in modo rapido, spesso direttamente nella sua abitazione, trasformata di fatto in un punto di riferimento per l’acquisto della droga.

Le indagini dei carabinieri erano partite da alcune segnalazioni e hanno permesso di documentare numerosi episodi di spaccio. Determinanti, ai fini dell’inchiesta, sono state anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le dichiarazioni di alcuni acquirenti. L’uomo era stato arrestato lo scorso ottobre.

Durante le perquisizioni, i militari avevano rinvenuto dosi già confezionate e materiale utilizzato per il taglio e la preparazione della sostanza stupefacente.

La difesa ha cercato di ridimensionare il quadro accusatorio, sostenendo che le quantità sequestrate fossero limitate e che non si potesse parlare di un’attività organizzata. Il giudice ha accolto solo in parte queste argomentazioni, confermando la colpevolezza ma riducendo sensibilmente la pena.