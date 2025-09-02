Spaccio di droga anche nel carcere di Agrigento: sei condanne

Condividi

La Cassazione ha confermato le condanne, rendendole definitive, a carico di sei esponenti del clan mafioso palermitano della Kalsa, imputati di detenzione di droga a fine di spaccio tra Palermo, Napoli e il carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, dove sono stati detenuti per un periodo. Dunque: 6 anni e 8 mesi a Vincenzo Romano, 5 anni e 4 mesi a Salvatore Lattuca, 4 anni e 8 mesi a Calogero Greco, 3 anni e 6 mesi a Giuseppe Alletto, 3 anni e 4 mesi a Michele Gallo, e 2 anni e 8 mesi a Francesco D’Angelo.