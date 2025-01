Spaccio di droga a Caltanissetta, blitz della Mobile: 8 misure cautelari

Condividi

Visualizzazioni 123

Operazione antidroga a Caltanissetta: 8 misure cautelari. Contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e detenzione e spaccio di droga. A quattro degli indagati è stato riconosciuto il ruolo di capi dell’associazione, e sono stati disposti gli arresti in carcere. Per gli altri quattro è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Caltanissetta. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile nissena e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno consentito di svelare l’operatività del gruppo che avrebbe alimentato una fitta rete di spaccio sul territorio. Ingenti gli approvvigionamenti di cocaina, hashish e marijuana, effettuati prevalentemente a Gela e in altri Comuni della provincia, che avrebbero prodotto un volume d’affari stimato in oltre 50mila euro al mese. L’attività di spaccio si sarebbe svolta prevalentemente nel centro storico di Caltanissetta e nella zona circostante la stazione ferroviaria. L’organizzazione per effettuare le consegne di stupefacente si sarebbe servita anche di minorenni. Le indagini si sono protratte da giugno a novembre del 2022. Sequestrati un chilo di hashish, e oltre 100 grammi di cocaina.