South Kensington premiata Armatore dell’Anno 2025: il successo condiviso con EgoGreen

Un riconoscimento di grande rilievo per il mondo della vela: l’imbarcazione South Kensington, supportata da EgoGreen, insieme al suo armatore Massimo Licata D’Andrea, si è aggiudicata il titolo di Armatore dell’Anno Assoluto 2025.
Un risultato che premia un percorso fatto di dedizione, crescita progressiva e lavoro di squadra. Principi che rappresentano anche la filosofia di EgoGreen, da sempre impegnata a sostenere progetti capaci di coniugare performance e sostenibilità.
La collaborazione con South Kensington si consolida come un esempio di sinergia efficace, costruita su valori comuni: attenzione all’ambiente, spirito competitivo e volontà di migliorarsi costantemente. Un legame che ha contribuito a raggiungere un traguardo così prestigioso.
Archiviata questa importante vittoria, lo sguardo è già proiettato verso i prossimi impegni sportivi. Tra questi, il Campionato Mondiale in Campania e le principali regate del circuito internazionale, appuntamenti fondamentali per confermare i risultati ottenuti.
Per EgoGreen e South Kensington, questo successo rappresenta non un punto di arrivo, ma una nuova tappa di un percorso condiviso, con l’obiettivo di continuare a crescere e affrontare nuove sfide insieme.