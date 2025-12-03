Sottoscrizione della convenzione agevolata tra Egogreen e la Questura di Agrigento per la fornitura di energia elettrica e gas naturale

Condividi

La società Egogreen comunica che, a seguito di un costruttivo confronto con la Questura di Agrigento, è stata formalizzata la sottoscrizione di una convenzione agevolata finalizzata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato e all’Amministrazione Civile dell’Interno operante nell’ambito della Provincia di Agrigento.

Nell’occasione, il Presidente di Egogreen, Marcello Giavarini, ha espresso il proprio apprezzamento per la collaborazione istituzionale ricevuta dalla Polizia di Stato della Provincia di Agrigento e, in particolare, dal Dott. Tommaso Palumbo, Questore di Agrigento, evidenziando come la definizione dell’intesa sia stata possibile grazie alla disponibilità e all’attenzione dimostrate verso iniziative di carattere sociale e di sostegno al personale in servizio.

La convenzione, il cui ambito di applicazione riguarda il personale della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato presenti sul territorio agrigentino, prevede l’accesso a condizioni economiche agevolate, a un sistema di trasparenza contrattuale e a servizi di assistenza dedicata, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni di benessere del personale e delle rispettive famiglie.

Nel comunicare l’accordo, il Presidente Giavarini ha dichiarato: “La presente convenzione costituisce un segno di riconoscenza nei confronti delle donne e degli uomini della Questura di Agrigento, che con elevata professionalità e costante impegno assicurano quotidianamente sicurezza e presenza sul territorio provinciale”.

Ha inoltre sottolineato come Egogreen intenda proseguire lungo il percorso della responsabilità sociale d’impresa, sviluppando ulteriori iniziative in favore delle istituzioni e della collettività.

Egogreen ribadisce il proprio impegno a consolidare rapporti di collaborazione con le realtà istituzionali del territorio, nella convinzione che la sinergia tra settore privato e pubblico possa contribuire in maniera concreta alla promozione del benessere sociale e alla valorizzazione delle funzioni svolte dalle Forze dell’Ordine.