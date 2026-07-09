“Sotto il cielo del Mito”: il Parco presenta la rassegna degli eventi estivi

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Tra il museo Griffo, i siti culturali di Licata e Realmonte e il teatro della Panoramica via a due mesi di spettacoli, musica, talk e appuntamenti dedicati al cinema e alla cultura

È stato presentato questa mattina a Casa Sanfilippo il ricchissimo programma degli eventi estivi del Parco Archeologico della Valle dei Templi che è già partito a fine maggio e proseguirà per tutta l’estate tra Agrigento e i comuni della provincia. Talk, teatro, musica, cinema, eventi culturali per una rassegna chiamata “Sotto il cielo del Mito”: un’offerta ricchissima in larga parte ad accesso gratuito per offrire al territorio tre mesi di iniziative.

Presenti alla conferenza stampa il direttore del Parco Roberto Sciarratta, il sindaco di Agrigento Michele Sodano, il direttore artistico del Palacongressi Gaetano Aronica, il direttore artistico dell’Arcosoli Jazz Carmelo Salemi e Marco Savatteri della Savatteri Produzioni.

“Siamo felici di presentare il ricco cartellone di appuntamenti culturali, musicali e teatrali che animeranno il territorio nel corso della stagione 2026 – ha spiegato il direttore Sciarratta -. Un viaggio straordinario che spazia dalle rassegne cinematografiche d’autore ai grandi concerti jazz, dalle rappresentazioni classiche nei teatri di pietra fino alle suggestive albe davanti al nostro tempio della Concordia. Questa è una stagione dedicata alla città e alla provincia di Agrigento”.

La rassegna è già partita a fine maggio con il Concorso Euterpe ed è proseguita a fine giugno con l’avvio, al museo archeologico di Agrigento dei “Film del Griffo”, e successivamente con il premio “Ignazio Buttitta” e il concerto dell’orchestra Free Melody che si è svolto al Museo della Badia di Licata.

Oggi, 9 luglio, prende il via dopo una tappa palermitana al museo “Salinas” il viaggio agrigentino del Festival del Cinema Archeologico, rassegna frutto della collaborazione tra il Parco archeologico e il RAM film festival di Rovereto. Alle ore 21:00 al Museo della Badia di Licata si terranno le prime proiezioni dei documentari in concorso. Domani, 10 luglio, alle ore 19:30 al Castello di Sant’Angelo sempre nel contesto del Festival si terrà il primo Archeotalk, seguito dalle proiezioni.

Il 12 luglio alle ore 21:00 la Villa Romana di Realmonte ospiterà Daria Biancardi in “Back to soul” all’interno della prima serata del Festival del mare e del gusto. Si torna al Cinema Archeologico il 13/07/26 alle ore 21:00 alla Villa Romana e il 14/07/26 alle 19:30, sempre a Realmonte si terrà il secondo Archeotalk, seguito sempre dalle proiezioni. Nella stessa serata alle 21:00, il Museo Griffo ospiterà la proiezione del film “Tracks – Attraverso il deserto” di John Curran.

La metà di luglio segna l’inizio dei grandi appuntamenti musicali e delle rassegne specializzate. Il 15/07/26 prevede una doppia scelta: per Arcosoli Jazz, il Teatro Panoramica dei Templi ospiterà alle ore 21:30 il concerto dei “Fusion experience quartet” con Dave Weckl, Richard Bona, Ciro Manna e Mica Lecoq (eventi con ticket). In contemporanea, alle ore 21:00, al Museo Griffo tornano le proiezioni del Cinema archeologico, che proseguirà il giorno successivo sempre alle 21. Il 17 luglio, giornata conclusiva della rassegna, alle 19.30 via ad un nuovo Archeotalk, seguito da proiezioni e dalle premiazioni finali.

Il 18/07/26 alle 21:30 la Casa Natale Pirandello ospiterà lo spettacolo di Michele Guardì dal titolo “Che Sarà?” (evento con ticket). Il 19/07/26 torna l’Arcosoli Jazz sempre alle 21.00 al teatro della Panoramica con il Bill Frisell Trio & Greg Tardy (evento con ticket). Il 21/07/26 alle ore 21:00 si terrà la proiezione del film “Il cammino per Santiago” di Emilio Estevez al museo archeologico di Agrigento per i “Film del Griffo”. Il 23/07/26 alle 21.00, nuovo appuntamento con l’Arcosoli Jazz con Victor & Bros (evento con ticket). La rassegna jazz prosegue nello stesso teatro alle ore 21:30 il 25/07/26 con lo Johnny O’Neal e il 26/07/26 con il David Kikoski Quartet. Il 26 luglio andrà in scena nell’area archeologica di Eraclea Minoa, alle 21:00, la prima tappa dei “Teatri di Pietra” con lo spettacolo “Del labirinto e le altre storie”. Il mese si chiude il 28/07/26 alle ore 21:00 al Museo Griffo con la proiezione del film “A spasso nel bosco” di Ken Kwapis.

Agosto si apre all’insegna delle manifestazioni culturali al Teatro Panoramica dei Templi nelle giornate dell’1 e 2, alle ore 21:30, con gli appuntamenti dei premi storici del “Sipario d’oro” e della “Mimosa d’oro”. Il 2 agosto sempre nell’area archeologica di Eraclea Minoa, alle 21 tornano i “Teatri di Pietra” con lo spettacolo “Le lacrime delle donne – La guerra è finita”. Il 04/08/26 alle ore 21:00 tornano i “Film del Griffo” con “Il piacere e l’amore” di Nuri Bilge Ceylan.

Il 05/08/26 alle ore 21:30 il teatro della Panoramica dei Templi ospiterà la tappa finale dell’Arcosoli Jazz con il concerto di Robben Ford (evento con ticket). La programmazione classica di Teatri di Pietra proseguirà il 06/08/26 con “Donne di guerra le Troiane” e l’08/08/26 con il concerto “Beatles Jazz Tributo”. Nello stesso sito archeologico, il 09/08/26 alle ore 21:00 andrà in scena “L’ Ulissea” a cura della Compagnia Aromi di Sicilia. Dal 07 al 9 agosto sempre il teatro Panoramica ospiterà, a partire dalle 22, il “Festivalle”.

L’11/08/26 offrirà una doppia scelta alle ore 21:30 lo spettacolo teatrale “L’ultima Donna” al Teatro Panoramica dei Templi, e alle ore 21:00 il film “Il treno per il Darjeeling” di Wes Anderson al Museo Griffo. Il 12/08/26 alle ore 21:00 torna “Teatri di Pietra” con la rappresentazione di “Medea”.

Il 16/08/26 alle 17:30 al Teatro Panoramica dei Templi si terrà la performance del Dj SvenVath nel contesto del “Lightblue Festival”. Successivamente, il 18/08/26 alle ore 21:00 il Museo Griffo ospiterà il film “Viaggio in Giappone” di Élise Girard mentre il 20/08/26 alle ore 21:00 l’Area Archeologica Eraclea Minoa accoglierà la messa in scena de “Le Rane” per Teatri di Pietra.

Le date del 22-23/08/2026 saranno dedicate alla grande musica contemporanea con l’Ellenic Festival al Teatro Panoramica dei Templi dalle 22:00, con la partecipazione di Iofortunato, Royksopp, Niccolò Fabi e Gaia Banfi.

Il 25/08/26 alle ore 21:00 il Teatro Panoramica dei Templi ospiterà l’opera “Ippolito Nievo: Processo all’unità D’Italia” di Giacomo Frazzitta, con la regia di Gianluca Guidi. Gli ultimi appuntamenti del mese vedono, il 27/08/26 alle ore 21:00, lo spettacolo “Il seme ostinato” a Eraclea Minoa e l’inizio dell’Atena Festival, rassegna letteraria ospitata nel chiostro del Museo Griffo alle ore 19:00 nelle giornate del 27/08/26 e 28/08/26. Il mese si chiude il 31/08/26 alle ore 21:30 al Teatro Panoramica dei Templi con lo spettacolo di teatro inclusivo “Gli uccelli”.

A settembre la coda della stagione estiva propone ancora grandi appuntamenti: il 01/09/26 alle ore 21:00 al Museo Griffo verrà proiettato il film “Ogni cosa è illuminata” di Liev Schreiber. Seguiranno due serate di grande richiamo al Teatro Panoramica dei Templi alle ore 21:30: il 04/09/26 con il concerto pop rock di Lisa Agnelli (evento in favore di Telethon) e il 05/09/26 con lo spettacolo di cabaret di Roberto Lipari. Gli ultimi due appuntamenti cinematografici dei “Film del Griffo” (sempre alle ore 21:00) saranno l’08/09/26 con “Viaggio a Kandahar” di Mohsen Makhmalbaf e il 15/09/26 con “Fragola e cioccolato” di Tomás Gutiérrez Alea.

Il Risveglio degli Dei – Savatteri produzioni (INGRESSO GIUNONE – ORE 04:30 – CON TICKET)

Un capitolo speciale della programmazione è rappresentato dalle suggestive e affascinanti albe mattutine, che si lungo la via Sacra con ingresso da Giunone alle ore 04:30.

Il primo appuntamento con l’Alba è previsto per il 02/08/26. Seguirà il 09/08/26 la speciale Alba Festivalle. Le successive suggestive albe in programma sono fissate per le mattine del 12/08/26, del 13/08/26, del 18/08/26, del 20/08/26, del 23/08/26, del 25/08/26, del 27/08/26 e, infine, l’ultimo appuntamento della rassegna previsto per la mattina del 30/08/26.

I biglietti degli eventi promossi direttamente dal Parco sono disponibili presso la biglietteria di Agrigento in Via Platone 5/d (telefono 0922 25 019) e online su www.agrigentoticket.it e TicketOne. Le rassegne come “Ellenic Festival”, “Teatri di Pietra” e le “Albe degli Dei” gestiscono in autonomia i propri canali di vendita.