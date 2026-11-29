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Oltre quaranta sanzioni elevate dalla polizia locale di Agrigento nel corso di un servizio mirato contro la sosta irregolare nelle zone degli istituti scolastici del centro cittadino.

Nel mirino degli agenti sono finite soprattutto le minicar, sempre più utilizzate dai giovanissimi per raggiungere le scuole. I controlli hanno permesso di accertare numerose violazioni del Codice della strada: diversi veicoli erano stati lasciati negli stalli riservati ai motocicli, senza averne alcun titolo.

Le minicar, infatti, per quanto riguarda le disposizioni sulla sosta, sono equiparate alle autovetture e non possono occupare gli spazi destinati esclusivamente a moto e scooter.

L’operazione rappresenta un segnale di fermezza da parte della polizia locale contro comportamenti che, oltre a violare le regole, rischiano di creare disagi e problemi alla circolazione nelle aree particolarmente frequentate dagli studenti.

Il bilancio è significativo: più di quaranta multe in un’unica attività di controllo.