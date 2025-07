“Sosta selvaggia” a San Leone: l’intervento di Gramaglia

Condividi

Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Agrigento, Simone Gramaglia, esprime apprezzamento per l’azione della Polizia Municipale che, nei giorni scorsi, ha sanzionato severamente – con multe di circa 200 euro ciascuna – decine di automobili posteggiate abusivamente sui pontili del porticciolo di San Leone, in violazione del Codice della Navigazione, con gravi disagi e potenziali rischi alla sicurezza. Gramaglia afferma: “E’ meritorio che si intervenga con determinazione in una zona come quella dei bracci del porticciolo turistico. Invito altrettanto l’Amministrazione e la Polizia Locale a vigilare con la stessa attenzione anche su un’altra area critica, ossia il piazzale antistante il porticciolo dove ieri sera si è formato un caotico maxi posteggio, tale da rendere impraticabile l’eventuale transito di un’ambulanza o di altri mezzi di soccorso, a rischio dell’incolumità pubblica. E’ inaccettabile. E’ giusto sanzionare i trasgressori, ma serve anche una visione organica, che contempli la gestione ordinata della mobilità e dei flussi veicolari in tutta l’area portuale. Occorre prevenire disordini e pericoli, non solo reprimerli a fatto compiuto.”