Sospeso il segretario regionale della Dc, Stefano Cirillo

Stefano Cirillo, segretario regionale della Democrazia Cristiana in Sicilia, è stato sospeso dal partito su decisione del segretario nazionale reggente Gianpiero Samorì. La sospensione riguarda i diritti e doveri di Cirillo come socio e le sue cariche interne, ma le motivazioni non sono state esattamente spiegate. In replica, Ignazio Abbate, vice segretario regionale della Dc, ha accusato Samorì di tentare di acquisire i voti siciliani. Il gruppo parlamentare siciliano della DC ha bollato la sospensione come “illegittima” e ha annunciato che difenderà la legittimità della carica di Stefano Cirillo nel prossimo Consiglio nazionale.
