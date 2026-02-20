Sospesa per dieci giorni la licenza di un esercizio pubblico per motivi di ordine pubblico

Condividi

Provvedimento di chiusura temporanea a Naro nei confronti di un’attività commerciale del centro. I Carabinieri della stazione locale hanno notificato al titolare la sospensione della licenza disposta dal Questore di Agrigento ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La misura, della durata di dieci giorni, è stata adottata al termine di una serie di verifiche condotte dall’Arma sul territorio. Dagli accertamenti sarebbe emerso che il locale risultava punto di ritrovo abituale di persone con precedenti di polizia, tra cui soggetti già condannati in via definitiva per reati di particolare gravità, oltre a essere scenario di episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Tra gli eventi richiamati nel provvedimento figura anche una sparatoria avvenuta all’interno dell’esercizio il 1° gennaio 2022. In quell’occasione rimase ferito un uomo successivamente risultato estraneo a contesti criminali, mentre il destinatario dell’azione armata non subì conseguenze.

La sospensione ha natura preventiva e cautelare e non rappresenta una sanzione amministrativa nei confronti del gestore. L’obiettivo del provvedimento è interrompere situazioni ritenute potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo ulteriori criticità.

Le attività di controllo, fanno sapere i militari, continueranno anche dopo la riapertura dell’esercizio, nell’ottica di garantire il rispetto delle normative vigenti e una fruizione sicura degli spazi pubblici da parte della cittadinanza.