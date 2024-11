Soroptimist Club di Agrigento presenta “Sport e donne, la lunga strada verso la parità “; il 15 novembre al Circolo Empedocleo

Condividi

Il 15 novembre 2024 alle ore 17.00, presso il salone del Circolo Empedocleo di Agrigento, si svolgerà la Cerimonia della Firma del Protocollo d’Intesa tra il Soroptimist International Club Agrigento e il Comitato Provinciale di Agrigento della FIDAL. L’intesa con la FIDAL rappresenta il connubio ideale tra lo Sport amatoriale rivolto sia alle categorie giovanili che master, e il Soroptimist che, nel biennio 2024 – 2025, promuove la parità tra donne e uomini quale principio fondamentale da applicare in ogni aspetto della vita sociale. Compreso quello sportivo, come è stato sancito con l’introduzione, il 26 settembre 2023, del comma 7 nell’art. 33 della Costituzione Italiana, nel quale si legge: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

Con questa modifica il legislatore riconosce lo sport quale fattore di integrazione (sociale, spirituale e culturale), evocando la centralità dello stesso “diritto allo sport”, e non mero quale corollario oppure ancillare di altri diritti individuali. Il progetto nazionale soroptimista Donne e Sport, in analogia con il dettato costituzionale, considera l’attività sportiva sia come valore in sé, sia come veicolo di valori, e quale strumento di inclusione sociale e di promozione della persona umana, con particolare riguardo alle donne e ai minori. Testimonial d’eccezione della campagna soroptimista Donne e Sport è la ciclista Alfonsina Strada, prima donna a competere nel Giro d’Italia nel 1924. Dei novanta ciclisti partiti da Milano all’inizio del Giro, solo in trenta completarono la corsa, e, fra essi, figurò Alfonsina Morini Strada.

La cerimonia della firma del protocollo vedrà protagoniste la Presidente del Comitato Provinciale della FIDAL e la Presidente del Soroptimist Club di Agrigento, alla presenza della Delegata Siciliana della Associazione Nazionale Atlete ASSIST e della Delegata Provinciale del CONI.

Nell’ambito della stessa manifestazione verrà inoltre presentato, alle autorità presenti, alla cittadinanza e agli organi di stampa, il progetto nazionale Soroptimist – ASSIST denominato “Carta Etica dello Sport femminile per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport” . Il progetto riconosce il valore educativo e sociale dello sport e intende promuovere i principi della uguaglianza e del rispetto dei diritti partendo dal mondo dello sport non solo a livello professionistico ma anche amatoriale. L’adozione della Carta Etica viene proposta alle Amministrazioni Locali allo scopo di creare una comunità più inclusiva, attenta ed attiva contro ogni forma di discriminazione, una comunità capace di generare una cultura del rispetto attraverso la quale possano trovare piena applicazione e realizzazione le pari opportunità ed i diritti umani.

La Città di Comitini, il Comune di Ravanusa ed il Comune di Aragona sono state le prime amministrazioni locali ad adottare la Carta Etica nella provincia di Agrigento, dimostrando attenzione e sensibilità sui temi riguardanti le pari opportunità e i diritti nello sport, e sottoscrivendo, altresì, un concreto impegno nei confronti della prevenzione e del contrasto a molestie e abusi nell’ambito sportivo.

La mission del Soroptimist Club Agrigento, in collaborazione con la FIDAL , sarà quello di diffondere la cultura della parità di genere in ambito sportivo e di divulgare, nell’ambito delle manifestazioni sportive provinciali, le campagne internazionali Orange the World, READ the Signs e Camminare con Scarpe diverse per la Parità di Genere.

Il Soroptimist Club Agrigento invita la cittadinanza tutta a condividere l’evento del 15 novembre p.v. e a condividerne soprattutto i principi di uguaglianza e parità che ispirano ogni attività del Club.