Sorelline scomparse a San Cataldo, ore di apprensione per Benedetta e Domitilla

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Sono ore di angoscia a San Cataldo per la scomparsa di due sorelline. Benedetta Costanza, 12 anni, e Domitilla Costanza, 8 anni, hanno fatto perdere le proprie tracce dalla serata di ieri e da allora è scattata una vasta mobilitazione per rintracciarle.

L’ultimo avvistamento risalirebbe a poco dopo le 20 in corso Vittorio Veneto. Secondo le prime informazioni, al momento della scomparsa le due bambine si sarebbero trovate in casa da sole. I genitori sono separati.

Il padre ha presentato denuncia e ha rivolto un appello alla cittadinanza, chiedendo a chiunque abbia visto le due sorelline o possa fornire informazioni utili di contattare immediatamente le forze dell’ordine. Per eventuali segnalazioni è stato indicato anche il numero 379 3873722.

L’uomo avrebbe riferito di non aver notato, nelle ore precedenti, particolari situazioni che potessero far pensare a un allontanamento delle figlie. Al momento, quindi, resta da chiarire cosa sia accaduto e dove possano essersi dirette.

Carabinieri e Polizia sono impegnati nelle ricerche, mentre gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ogni fotogramma potrebbe rivelarsi determinante per ricostruire gli ultimi movimenti delle bambine.

L’intera comunità di San Cataldo segue con apprensione le ricerche. Chiunque abbia informazioni su Benedetta e Domitilla è invitato a non perdere tempo e a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine.